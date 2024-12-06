韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「당구（タング）」の意味知ってる？「당구（タング）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、ある娯楽です。「당구（タング）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ビリヤード」でした！韓国の繁華街には数多