中日を戦力外となった中島宏之内野手が2024年12月2日、球団納会で涌井秀章投手と浴衣姿で顔を寄せ合う2ショット写真をインスタグラムで公開し、ファンからの注目を集めている。「西武で2000本達成しましょう！」中島内野手は「ドラゴンズの納会！皆んな可愛い後輩達でした！ありがとう〜！」として、チームメイトの中田翔内野手、涌井投手、大野雄投手らと浴衣姿で顔を寄せ合う写真を計6枚公開。西武、アスレチックス、オリックス