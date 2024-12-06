コスプレイヤーの宮本彩希が6日（金）、Xを更新。つややか美尻の『餓狼伝説』不知火舞コスプレを披露した。【別カット1点】宮本彩希のバストはみ出る“変形”ランジェリー姿2014年にバラエティ番組『アイドルの穴〜日テレジェニックを探せ!〜』に出演し、準日テレジェニックを受賞した宮本彩希。えなこらとともに新進気鋭の事務所・PPエンタープライズに所属している。宮本は6日、「これは不知火舞ちゃんのコスプレさせてもらった