第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）で初優勝と史上６校目の３冠を目指す国学院大の前田康弘監督（４６）とエースで主将の平林清澄（４年）が６日、スポンサーを務めている総合物流サービスの「アサガミ」本社（東京・千代田区）を表敬訪問した。日本陸連は２０年４月に「世界陸連広告規程改定に伴う国内適用について」を発表。国内の大会で各チームはユニホームに所属名、製造メーカーに加え、同一のスポンサー名をシャツ