男子ゴルフツアーで翌年度の出場優先順位を争う「ファイナルクォリファイングトーナメントＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳＭＢＣモビット」の最終ラウンドが６日、山口・下関ゴールデンＧＣで行われ、３月に１５歳７か月の史上最年少でプロ転向した１６歳の香川友は通算１アンダーの６１位で終え、来季の限定的な出場権を獲得した。香川はスポーツ報知に「今回ＱＴファイナルに来ることができまして、皆様に感謝しています。こ