俳優で歌手の中山美穂さんが亡くなったことが６日、分かった。５４歳だった。ＴＢＳ系ドラマ「毎度おさわがせします」で共演した俳優の木村一八が追悼のコメントを発表した。「中山美穂さんの突然のご逝去を知り、言葉にならないほどの悲しみに包まれています。慣れないドラマの撮影を皆んなで励まし合いながら乗り越え笑い合った出来事が昨日のことのように思い出されます。どうか安らかにお休みください」