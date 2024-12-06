お笑いコンビのヤーレンズがＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。ツッコミ担当の出井隼之介がコーヒー愛を語った。昨年のＭ―１グランプリで準優勝し仕事が増えた２人。出井はコーヒーの話題で「コーヒー農園に出資した」と驚きのコメント。業者が買うようなパナマ産の「１杯５０００円くらい」にもなる高級コーヒー豆を個人で落札したりしているという。出井は「漫才コーヒーおじさん」を自称