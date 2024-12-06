フリーの谷尻萌アナウンサーが６日までに自身のＳＮＳを更新し、最新コーデショットを公開した。インスタグラムに「今日もお疲れさまですチェックマフラーショットなど載せておきます」と書き出し、オフショルトップスにミニスカートを合わせ、マフラーを巻いたモノトーンコーデ姿を掲載。あわせて「気づいたら１２月に突入していたよ〜！！私が最近はまっている食べ物は冷凍みかんです」と明かし、「はまり始めたものあり