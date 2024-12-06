小学生が演劇を披露やしまーる高松市屋島東町 高松市の屋島山上で小学生が源平屋島合戦を題材にした演劇を披露しました。 （記者リポート）「小道具の剣や演劇の背景で使う絵は小学生が自分たちで作りました」 高松市の屋島山上交流拠点施設、「やしまーる」の広場でオリジナルの演劇、「平家男子と源氏女子」を公演したのは香川大学教育学部付属高松小学校の児童です。 1年生から6年生ま