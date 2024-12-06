地図情報の大手「ゼンリン」が手掛けるミュージアムが7日、リニューアルします。■宮原真記者「こちらがミュージアムの常設展への連絡通路です。この目の前に、新たなシアターが完成しました。」北九州市小倉北区のリバーウォーク北九州4階に7日に登場する「ゼンリンミュージアム」の新フロアです。新たに設置されたシアターでは、14階の常設展の世界観を映像で知ることができる