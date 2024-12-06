【リボルテック アメイジング・ヤマグチ タルタリヤ「公子」魔王武装Ver.】 12月16日10時より予約開始 2025年12月 発売予定 価格：14,300円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ タルタリヤ『公子』魔王武装Ver.」を12月16日10時より予約受付を開始する。発売は2025年12月を予定し、価格は14,300円。