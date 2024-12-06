元植民地で作られた大型セダンの話かつて英国が植民地を保有していた地域では、自動車が作られることが多かった。【画像】英国メーカーが作った大排気量V8セダン【レイランドP76を写真で見る】全18枚英国の自動車メーカーであるブリティッシュ・モーター・コーポレーション（BMC）は、オーストラリアから南アフリカ、トリニダードからニュージーランドまで、幅広い地域で自動車を生産・販売していた。おそらく、独立を求める元植