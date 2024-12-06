テレ東では12月7日（土）昼12時15分から、特別番組「高圧洗浄ヤベンジャーズ 〜村を丸ごと洗います〜」を放送します。【動画】宮川大輔と北海道！＜松前⇒函館＞2024年12月。お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が発起人となり、とあるチームが誕生しました。その名も“高圧洗浄ヤベンジャーズ”！車や外壁、窓などを清掃するために使用される高圧洗浄機を手に、手ごわい汚れに悩む日本各地の村へ出動し、どんな汚れも綺麗さ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中山美穂さん死去 妹が現状話す
- 2. 中山さん死去 ヒートショックか
- 3. 坂口杏里の緊急事態 元夫が激白
- 4. 突然妻に内容証明 一家離散に
- 5. 「ヒートショック」3つの対策
- 6. 中山美穂さん 事務所コメ全文
- 7. 中山さん死去 芸能界から追悼
- 8. PayPay「他社クレカNG」を撤回へ
- 9. 岸谷五朗の長男と初告白「怖い」
- 10. 中山さん 5日夜に話していた内容
- 1. 「ヒートショック」3つの対策
- 2. 梅毒検査 女性に陰性と誤通知
- 3. 「少子化の原因」堀江氏が猛批判
- 4. 山本太郎氏「能登を見捨てるな」
- 5. 女性が「7日後に死亡」男を逮捕
- 6. UFJの数十億円窃盗 管理者が犯行
- 7. 中山さん 昨日23時まで連絡取る
- 8. 秋篠宮さま 国民を敵に回す覚悟?
- 9. 岸和田市長 不倫を認めて謝罪
- 10. 高額トレカなど脅しとる 大阪･ミナミ緊縛強盗事件で男5人逮捕
- 1. 突然妻に内容証明 一家離散に
- 2. 堀江氏 森永氏の「挑発」に苦言
- 3. Z李事件で13人逮捕 警察の本気度
- 4. 働く高収入の高齢者に課税強化へ
- 5. 41歳未婚女性が歯を見せない理由
- 6. クマ駆除に激怒する人増えた理由
- 7. 古賀茂明氏のやりたかったこと
- 8. 万博大型荷物預け料1万円で調整 高額設定で抑制か 大阪・関西万博
- 9. 選挙で「元モー娘。」は無意味?
- 10. 秋本被告側が収支報告書を未提出 23年分、千葉県選管に説明なし
- 1. 脱毛治療薬を吸収 狼男症候群に
- 2. BLACKPINK・ロゼがうつ病を告白
- 3. ウ南部の市長を拉致 遺体で返還
- 4. 3年前の動画で殺人容疑者逮捕 米
- 5. 2回目の戒厳令か 今夜とても危険
- 6. 尹大統領 同窓生3人で戒厳計画か
- 7. ユン大統領に過剰反応 批判殺到
- 8. トルコ滞在 秋篠宮さま感想語る
- 9. 南アの鉱山に6人遺体 警察が包囲
- 10. 韓国で空前の日本漫画ブーム
- 1. PayPay「他社クレカNG」を撤回へ
- 2. 30秒でやる気に「瞬間ブースト」
- 3. クレーマー鎮める接客プロの対応
- 4. 50代がタイミー挑戦 見た光と影
- 5. 駅そば店員 迷惑客に内心舌打ち
- 6. LINEクレカ終了も 1億バラマキ
- 7. ライザップ 36万人の情報が流出
- 8. ビットコインで2億 破産の理由
- 9. スカパー 実は最高益の好調ぶり
- 10. ヨーカ堂 正社員1000人削減へ
- 1. Black Fridayの売れ筋商品 TOP15
- 2. Pixel AIが電話出る機能追加
- 3. Ankerの充電器などが最大38%OFF
- 4. Kindle Unlimitedが3カ月99円に
- 5. 天然水やお酒などが最大45%OFFに
- 6. Kindle本が最大70%OFF 本日まで
- 7. Androidの「クイック共有」、写真や動画もQRコードでサクッと共有可能に
- 8. 米10代の8割がiPhoneユーザー?
- 9. Google検索から削除も異議で復活
- 10. 「大気からのCO2除去」は、温暖化対策にあまり意味がなさそう
- 11. 世界最大のポルノサイトが暗号化
- 12. ついに フィービー・ファイロ 氏、ブランドローンチか。2年以上待ったファンの期待は報われるか
- 13. 宇宙が138億歳であることを再確認 ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡で ESA
- 14. クアルコムのマクガイアCMOインタビュー 日本市場への投資拡大、Snapdragonブランド構築へ
- 15. AmazonでBAKUNEが最大20%OFFに
- 16. 電力表示で安心！USB充電機能付きキューブ型タップ
- 17. 今年の味噌はたまごとじ！かつや「さばとロースの味噌たまカツ丼」
- 18. 1万2000個のジェンガで作られた塔に起きた悲劇
- 19. Apple Watchに「i」つかないワケ
- 20. JAXA、次世代基幹ロケットの機体名称を「H3」に決定
- 1. 大谷翔平から衝撃提案 CEO驚き
- 2. Breaking Down「一番のピンチ」
- 3. 大谷が明かした次なる壮大な夢
- 4. 田中将大 楽天への出戻りある?
- 5. 瀬戸大也 骨折と離婚報道で暗雲
- 6. 上原浩治氏の衝撃写真 SNS驚愕
- 7. 大谷後払い 代理人が真相初告白
- 8. 朝倉未来 首相の名前知らず誤答
- 9. 那須川天心に「フラれた」嘆き節
- 10. 年俸1億円突破 万波中正ニンマリ
- 1. 中山美穂さん死去 妹が現状話す
- 2. 中山さん死去 ヒートショックか
- 3. 坂口杏里の緊急事態 元夫が激白
- 4. 中山さん死去 芸能界から追悼
- 5. 中山美穂さん 事務所コメ全文
- 6. 岸谷五朗の長男と初告白「怖い」
- 7. 中山さん 5日夜に話していた内容
- 8. WANDS元ボーカル 美穂さんを悼む
- 9. 花澤香菜のイベ 前日に会場変更
- 10. 映画化でがっかりしたドラマ1位
- 1. 一生独身でいい…婚約解消した訳
- 2. おばさん仕草 年下彼氏が嘆き
- 3. サンタ信じる娘のお願いに動揺
- 4. ハニーズ 1枚でおしゃれなワンピ
- 5. 「ダンダダン」が一番くじに登場
- 6. 子どもの「うつ」症状の特徴
- 7. 友人と旅行 本性を知って絶縁へ
- 8. 彼女が泊まりにくるの迷惑な理由
- 9. ケンタ福袋 25年は保冷BAG付き
- 10. 2歳が号泣→不愛想な店員の対応