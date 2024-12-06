鹿児島県姶良市の私立の認可保育園で昨年４月、生後６か月（当時）の女児がすり下ろしたリンゴを食べた後に死亡した問題で、鹿児島県警が、当時の園長（５７）を業務上過失致死の疑いで鹿児島地検に書類送検していたことが６日、捜査関係者への取材で分かった。県警は認否を明らかにしていない。昨年４月１８日午後、保育士が女児にすり下ろしたリンゴを食べさせ、あおむけに寝かせたところ、女児の顔色が悪化。女児は意識不明