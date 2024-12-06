「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（６日、戸田）寺島美里（３５）＝東京・１１７期・Ｂ１＝が近況好調の２４号機を引き当てた。「いい感じですね。レースはしやすそう。いいのは回り足で、スムーズさがあって乗りやすい。ここから握って行ける足に仕上げたい」と好感触だ。「起こしも安定しているから、スタートがしやすい。チルトをマイナスで行くか、０で行くかはまだ迷っている」と調整幅もありそう。新勝率は初のＡ２