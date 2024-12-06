歌手の鈴木愛理（30）が6日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。ともにMCを務める南海キャンディーズ山里亮太（47）と結婚式について激論を交わした。「結婚式での出会いアリ？ナシ？」というトーク中に、鈴木が「周りで結婚式開いた友達も、（出席者同士で）お見合いとか合コン状態になるのが見ていて嫌だから…」と友人との話を切り出すと、山里が「（結婚式は）数万円払って行ってる合コン