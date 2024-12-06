6日の県内は発達した低気圧の影響で沿岸を中心に荒れた天気となりました。7日未明にかけて強風に十分注意が必要です。7日は広い範囲で雪が降りふぶく所もある見込みで、平野部でも積雪となる恐れがあります。太田英梨花アナウンサー「JR秋田駅前、時折風が強まっています。また雨やみぞれが強弱をつけて降り続いています。」県内は6日朝から断続的に雨や雪が降り、沿岸を中心に暴風となりました。JR秋田駅前も通勤・通学の時