藤井 風が、12月25日にリリースする日産スタジアム公演を収録した映像作品より「青春病」のライブ映像を先行公開。あわせて、Blu-rayの展開図も公開した。 （関連：【映像あり】藤井 風、日産スタジアム公演より「青春病」ライブ映像） Blu-rayは、DISC1にDay2を中心としたライブ本編（演出／監督：山田健人）を収録、DISC2には約70分のドキュメント作品『“Feelin' Good（Documentary）”』（監督：エリザベス宮地）