けさ（6日）岡山県倉敷市玉島の県道交差点で、女性がトラックにはねられ、意識不明の重体でしたが、午後2時過ぎ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 【写真を見る】横断歩道でトラックにはねられ重体だった女性（76）が死亡県道倉敷成羽線【岡山】 警察によりますと、今朝午前6時過ぎ、倉敷市玉島八島の県道倉敷成羽線の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む無職の女性（76）が、玉野市田井の建設業の男性（43