前節はフィオレンティーナvsインテルの上位対決がMFボーヴェの緊急搬送によって中止となった中、ローマを下したアタランタが首位ナポリを1ポイント差で追走する状況となった。迎える第15節、GK鈴木彩艶の11位パルマ(勝ち点15)が3位インテル(勝ち点28/1試合未消化)と金曜に対戦する。パルマは前節ラツィオ戦、5連勝中と好調だった相手に対して守護神の彩艶が好守を幾つか見せた中、3-1で撃破。3勝目を挙げ、順位を11位まで上げてい