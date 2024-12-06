「DEAN ＆ DELUCA」は、12月9日（月）から、さまざまなシーンに対応する「バックパック ブラック」を、マーケット店舗および公式オンラインストアにて発売する。【写真】たっぷり収納できて便利！「バックパック ブラック」詳細■軽量で使いやすい今回登場する「バックパック ブラック」は、大容量ながら軽量で機能的なデザインを重視し、快適さを追求した新アイテム。2箇所に分かれた収納スペースや、ポケットが外側に2箇