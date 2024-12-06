ツエーゲン金沢は6日、フィゲイレンセから加わっているブラジル人FWマリソン(26)の期限付き移籍期間満了を発表した。マリソンはブラジル国内のクラブを渡り歩き、2021年からフィゲイレンセに在籍。ウクライナでのプレーも経験しながら、今シーズン金沢に期限付き移籍加入した。明治安田J3リーグで26試合5得点を記録し、YBCルヴァンカップでも1試合プレー。夏以降はプレータイムを減らした。金沢退団が決まったマリソンは、クラブを