◆高円宮杯U―18プレミアリーグプレーオフCブロック1回戦アビスパ福岡U―183―1聖和学園高（6日、サンフレッチェビレッジ広島第一球技場）アビスパ福岡U―18が高校生年代の国内最高峰リーグ「高円宮杯U―18プレミアリーグ」昇格に王手をかけた。各地域の上位チームがトーナメント方式で競うプレーオフ（PO）で聖和学園高（宮城）と対戦。1―1の同点で迎えた前半39分、主将の池田獅大（3年）の得点で勝ち越すと、後半31分