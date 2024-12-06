ソフトバンクのリチャード内野手（25）が6日、福岡市内の球団事務所で2度目の契約更改交渉に臨み、現状維持の1000万円でサインした。11月22日の契約交渉では出場機会などを求めて「まだ話がしたかった」と今オフのチーム初の保留者となっていたが、この日は「覚悟を持って印鑑を押した。もう後戻りできない。全力でやる覚悟はできた」と1時間以上にも及んだ契約交渉を振り返った。プロ7年目の今季もウエスタン・リーグで5年