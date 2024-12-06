ソフトバンクの嶺井博希捕手（33）が6日、福岡市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸7500万円でサインした（金額は推定）。来季は「覚悟を持って取り組む1年にしたい」と力強く話した。2022年オフにDeNAから国内フリーエージェント（FA）権を行使して加入。4年契約の2年目の今季は、わずか4試合の出場で打率5割、1本塁打、3打点だった。シーズンのほとんどを2軍で過ごした。「試合に出てなんぼの世界だと痛感