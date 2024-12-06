福岡東署は6日、福岡市東区舞松原4丁目付近の公園で5日午後3時10分ごろ、徒歩帰宅中の小学生女児が高校生くらいの全裸の男から、笑いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は10代の中肉。眼鏡をかけていたという。