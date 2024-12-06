この年末年始は日の並びがよく、１２月２８日から１月５日まで「最大９連休」です。みなさんどのように過ごすのでしょうか？大阪市内で話を聞くと…（自営業・６０代９連休）「今年はゆっくり家族と日帰り温泉だとか、ゴルフとか楽しんだりしたいです。家族がみんなゴルフするので」（会社員・４０代９連休）「ジブリパークに行けていないから（子どもを）ジブリパークに一緒に連れて行ってあげたいなと。泊まりでいけた