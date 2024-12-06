子育て支援につなげようと子どもをタクシーで送迎する実証実験が始まっています（同乗スタッフ）「お預かりいたしましたので、お連れさせていただきます」（小学１年生の保護者）「がんばってね」家の前まで迎えに来たタクシー。利用するのは子どもだけです。（小学１年生）「（Ｑ１人で乗ってみてどう？）ドキドキする」目的地はスイミングスクール。約１５分で到着しました。大阪府豊中市では１２月２日から、子