災害対応や山岳遭難での救助など、過酷な現場で体を張る警察の「機動隊」。記者がその訓練の現場を取材しました。重厚な装備を身に着けてグラウンドを走る滋賀県警の機動隊。機動隊は滋賀県大津市の訓練場で日々鍛錬を積んでいます。今回、大学時代はアメフト部に所属していた入社４年目の記者もその訓練を体験しました。（記者）「周りの隊員のペースが落ちてなくて、声出すので精いっぱいです」機動隊は、暴動などが多