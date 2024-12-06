『ＡＴＭの前で高齢者の通話は禁止すべき』。条例化に向けて大阪府が動いています。大阪府によりますと、府内の特殊詐欺の被害額は、今年１月から８月までで約３８億８０００万円に上り、前の年の同じ時期に比べて１４億円あまり増えているということです。１２月６日、府の審議会は「６５歳以上の高齢者が通話しながらＡＴＭを使うことを条例で禁止するべき」などと府に答申しました。答申では、通話しながらＡＴＭを使う人