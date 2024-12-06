兵庫県の斎藤元彦知事が、２期目となる県政に「謙虚な姿勢で臨む」と語りました。（兵庫県斎藤元彦知事）「丁寧な対話と謙虚な姿勢を胸に刻んで県政運営に臨んでいきたい」２期目の県政にあたっていく姿勢を語る兵庫県の斎藤元彦知事。県議会では１２月６日、再選して初めてとなる代表質問が行われました。斎藤知事をめぐっては、今年３月に元県民局長が知事のパワハラ疑惑などを告発した文書を配布。百条委員会が内容に