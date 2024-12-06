2024年11月から静岡県境に入ったリニア新幹線のトンネル工事の前段階となる「ボーリング調査」について、調査を行うJR東海は12月6日、山梨県内の地質が脆い箇所で土が崩れ「孔詰まり」が発生したとして、調査を一旦中断すると発表しました。 【動画】リニアボーリング調査が“中断” 山梨県内で土が崩れ「孔詰まり」が発生…JR東海が発表 「科学的・工学的な観点から確認の必要が」静岡県知事懸念示す【速報】 ボ