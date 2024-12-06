ボートレース江戸川の6日間シリーズ「3支部ガチ対決シリーズin江戸川」は6日、予選最終日の4日目が行われた。山田哲也（42＝東京）は4日目8Rを3コースから捲り切って快勝。6戦5勝2着1回と抜群の成績で予選をトップ通過した。「行き足、直線はいい方。ただ、安定板が着いた影響で乗り味はズレていた。安定板が着いたらペラをやりたい」と手応えもまずまず。7日の準優勝戦12Rは1号艇で登場する。「スタートは勘通り。全速で