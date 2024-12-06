◇尹大統領弾劾案に与党代表が一転賛成野党は可決へ総力戦尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾訴追案を巡り、政局が緊迫した展開を見せている。弾劾訴追案可決の鍵を握る与党「国民の力」は５日まで反対の方針を示していたが、韓東勲（ハン・ドンフン）代表が６日になって事実上賛成の意向を示したためだ。最大野党「共に民主党」は与党代表が立場を覆したことを受けて与野党代表会談を提案するなど、弾劾訴追案の可決に向け