女優で歌手の中山美穂さん（54）が東京都渋谷区の自宅の浴槽で死亡しているのが6日、見つかった。6日は大阪公演が予定されていた。午前9時台の新幹線を予約していたが、待ち合わせの時間に約束の場所に現れなかったため、何度も連絡後、事務所関係者が家に向かった。スポニチアネックスの取材では、捜査関係者によると、関係者が「ベッドにいない」と自宅の中を探し、浴槽の中で亡くなっていた中山さんを発見した。部屋には