大地震を想定した訓練に参加した、成田空港の従業員ら＝6日午後成田国際空港会社（NAA）と日航、慶応大は6日、震度6強の地震が起きたとの想定で初動対応力を高める訓練を実施した。地震学や防災教育を専門とする大木聖子准教授がシナリオを作り、学生らも被災した旅客役などを務めた。訓練には約120人が参加した。ターミナル内で、落下物が頭に当たって出血したり階段で転倒したりした人々を、NAAや日航、各店舗の従業員らが担