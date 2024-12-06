錦織圭テニスの四大大会第1戦、全豪オープン（来年1月・メルボルン）の主催者は6日、出場選手を発表し、シングルスの日本勢では男子の錦織圭（ユニクロ）が2021年以来、4年ぶりに出場することになった。世界ランキング69位の西岡良仁（ミキハウス）84位のダニエル太郎（エイブル）も名を連ねた。女子は2度優勝の実績がある世界60位の大坂なおみ（フリー）や、56位の内島萌夏（安藤証券）がエントリーした。（共同）