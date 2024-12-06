優雅で美しい姿が思いがけない場所に現れました。大分県別府市の海岸に2羽のコブハクチョウが飛来しています。 【写真を見る】コブハクチョウが飛来、別府湾を遊泳見物客「おりこうさんやん」大分 別府市の餅ヶ浜海浜公園で仲良く並ぶ2羽のコブハクチョウ。別府湾を遊泳する光景も見受けられました。 およそ12キロ離れた志高湖には、野鳥のコブハクチョウ10羽が住み着いて、このうちの2羽とみられています。 この2羽は11月