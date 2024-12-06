政治倫理審査会を巡り、自民党は出席を希望している参議院議員27人のうち、まずは4人を対象に今の国会で公開の形で開催するよう野党側に求めました。政治倫理審査会を巡っては、自民党の派閥の裏金問題で収支報告書に不記載があった参議院議員27人が出席する意向を示しています。そのうち4人は公開での出席でも構わないとの考えで、残りの23人は非公開を希望しています。自民党の石井参議院国対委員長は今の国会の会期中に