6日正午過ぎ、東京・渋谷区の自宅で、歌手で俳優の中山美穂さんが亡くなっているのが見つかりました。死因は、ヒートショックなどの可能性もあるということです。中山さんのこれまでの活動などについて、芸能リポーターの駒井千佳子さんとお伝えします。――このニュースを聞いて、どのように感じられましたか？芸能リポーター・駒井千佳子さん：一瞬、信じられなかったですね。年齢的なことを考えても、ここ数年の精力的な活動状