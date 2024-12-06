新年を迎える準備が進んでいます。大分県佐伯市の中学校で6日、生徒がしめ縄飾りの製作に取り組みました。 【写真を見る】新年を迎える準備中学生が「しめ縄飾り」製作8日に販売へ大分 県内有数の初日の出スポット、佐伯市上浦の豊後二見ヶ浦。ご来光に照らされる夫婦岩に架かるのが大しめ縄です。この大しめ縄と同じわらを使ってしめ縄飾りを作る教室が6日、地元の東雲中学校で開かれました。1年生から3年生までの15人が