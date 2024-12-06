歌舞伎俳優の片岡愛之助（52）が6日、アメーバブログを更新。この日54歳で亡くなった女優、歌手の中山美穂さんの訃報に思いをつづった。11月29日の稽古中、舞台装置と接触し、上顎および鼻骨を骨折した愛之助は「手術を終え、安静にしています」と報告、感謝をつづった。そして「追伸」と記し、「今このブログをあげようとしていたら、中山美穂さんのニュースが。いまはまだ信じられないです信じたくないです」と思いをつづった