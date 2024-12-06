ロックバンドDEENのボーカル池森秀一（54）が6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演し、そばの意外な「味変レシピ」を披露した。バンドで「このまま君だけを奪い去りたい」など平成初期にヒットを連発させた池森は、落語家の桂宮治（48）とともに、そば好きゲストとして出演。池森はそばの味を変化させるトッピングとしてスナック菓子の「カルビーかっぱえびせん」を紹介した。「えびの味のたぬき