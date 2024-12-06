(ËÜÊ¸£±ÃÊÍîÌÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­½Ò¤ò°ìÉô½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿)Shinichi Uchida¡ÎÅìµþ£¶Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£¶Æü¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·îËö¤Î³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤Î²»À¼¤È·î£³£°¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¡Ê£Ç£Â¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥ó¤ò£±Ç¯´ÖÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££±£°£°³ô°Ê¾å¤ÎÊÝÍ­¤ò¾ò·ï¤È¤·¡¢¸½¾õ¤ÎÍ¥ÂÔÆâÍÆ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌµÎÁ´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¡£³ÚÅ·£Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¹õ»ú²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°·î¤Ë·ÀÌó²óÀþ¿ô¤¬£¸