[ロンドン ６日 ロイター] - 英住宅金融ハリファクスが６日発表した１１月の英住宅価格は前月比１．３％上昇し、過去最高を記録した。不動産市場の勢いが増していることが浮き彫りになった。ロイターがまとめた市場予想（０．２％上昇）を大幅に上回り、今年最大の上昇率となった。前年同月比では４．８％上昇と、２年ぶりの大幅な上昇を記録した。前月比、前年同月比とも、ロイターがまとめた全ての市場予想を上回った。ハリ