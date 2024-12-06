生態がよくわからないきのこいぬ。きのこ研究所で調べてもらう!?愛犬を亡くして何も手が付かない。ペットロスの絵本作家の前に突然現れた生き物は…／きのこいぬ（1）子どもの頃から一緒に過ごしてきた愛犬・はなこを亡くしてから、無気力になってしまった絵本作家・夕闇ほたる。仕事もまったく手に着かない日々を過ごしていたある日、庭にピンクのきのこが生えていることに気が付きます。すると、きのこがもぞもぞと動き出し、ナ