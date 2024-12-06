昨日5日(木)、大阪管区気象台は近畿地方の1か月予報を発表。この先1か月、近畿地方は寒気の影響を受けやすく、平年よりも気温が低くなる見通しです。また、日本海側では雪の降る量が多くなる予想で、大雪に注意が必要です。一方、太平洋側では、晴れの日が多くなるでしょう。この先1か月の近畿は低温傾向昨日5日(木)、大阪管区気象台は近畿地方の1か月予報を発表。この先1か月は、冬型の気圧配置が強まりやすく、近畿地方には、度