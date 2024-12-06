7日(土)は、北海道の日本海側では、朝まで猛吹雪のおそれがあり、暴風にも警戒が必要です。8日(日)にかけて強烈寒気が南下するため、九州北部や四国の山でも雪が降り、北陸など本州の標高の高い所では積雪が急増しそうです。来週は、日本海側では、また大雪になり、東京では晴れても最高気温一桁の日があるでしょう。7日(土)二十四節気の「大雪」暦通り寒気南下7日(土)は、二十四節気の「大雪(たいせつ)」です。暦に合わせるか