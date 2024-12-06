「県議2人の海外視察は観光」市民オンブズマンが住民監査請求 岡山県議会議員2人が行った海外視察は、岡山県政とは関係のない観光であるなどとして市民オンブズマンが住民監査請求を行いました。 住民監査請求を行ったのは岡山市にあるNPO法人・市民オンブズマンおかやまです。 提出書類では、民主・県民クラブに所属する県議が2023年、アメリカとイギリス領ヴァージン諸島で行った視察について、旅行会社が企