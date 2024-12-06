女優の広瀬すずが６日に自身のＳＮＳを更新。女優の宮沢りえ、尾野真千子、蒼井優との集合ショットを公開した。ネットフリックスの連続ドラマ「阿修羅のごとく」（来年１月配信スタート）で四姉妹を演じた４人。同作で末っ子を演じた広瀬は、自身のインスタグラムで「大好き！あいしてる！なお姉ちゃんたち」とつづり、笑顔でピースサインをする密着ショットをアップ。「１月９日Ｎｅｔｆｌｉｘで配信です。お楽しみに〜」と